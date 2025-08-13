Трамп поспілкувався з журналістами під час візиту до Кеннеді-центру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву.

Дивіться також Як росіяни продали Аляску американцям і чому саме тут відбудуться переговори Путіна і Трампа

Які заяви зробив Трамп стосовно мирних переговорів з Росією?

20:18, 13 серпня

Трамп не вірить, що переконає Путіна припинити атаки на цивільних в Україні

Дональд Трамп сумнівається у можливості переконати Володимира Путіна припинити удари по цивільних в Україні.

Думаю, відповідь – ні. У мене вже були прекрасні розмови з Путіним, а потім я повертаюсь додому і бачу, як ракета ударила по будинку для літніх людей або по житловій будівлі, і люди лежать мертві на вулиці,
– заявив американський лідер.

Він додав, що планує загалом зупинити війну, поклавши відповідальність за неї на Джо Байдена.

20:16, 13 серпня

Трамп обіцяє "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну

На запитання журналіста, чи погодиться Росія припинити війну після зустрічі у п'ятницю, 15 серпня, Трамп відповів ствердно.

Водночас заявив, що в разі не погодження, країні-терорист загрожуватимуть "дуже серйозні наслідки". У лідера Сполучених Штатів уточнили, які це можуть бути наслідки, зокрема санкції, проте подробицями він не поділився.

Будуть, мені не потрібно говорити. Будуть дуже серйозні наслідки,
– сказав президент США.

20:15, 13 серпня

Якщо перша зустріч пройде добре, у нас буде друга, на ній будуть Путін, Зеленський і я, – Трамп

За словами Трампа, якщо його зустріч із Путіним на Алясці 15 серпня пройде добре, наступна буде організована майже негайно.

На ній будуть Путін, Зеленський і я,
– зазначив президент США.

Водночас він попередив, що проведення другої зустрічі залежатиме від того, чи отримає він відповіді на свої запитання під час розмови з Путіним.

20:09, 13 серпня

Я б оцінив на 10, – Трамп про онлайн-зустріч із Зеленським та лідерами ЄС

У нас був дуже хороший дзвінок. Він був на зв'язку, президент Зеленський був на зв'язку. Я б оцінив зустріч на 10. Ви знаєте, дуже, дуже дружня,
– висловився президент США.