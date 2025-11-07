У Польщі запустять програму оборонних навчань для цивільних

У Польщі з 22 листопада стартує пілотна програма wReady – одноденні оборонні навчання для цивільних. Участь зможуть взяти повнолітні громадяни.

Програма охопить курс безпеки та виживання, медичної допомоги та кібергігієни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

Що відомо про оборонні навчання в Польщі?

Пілотна програма універсальної оборонної підготовки wReady проходитиме з 22 листопада до 14 грудня 2025 року. Взяти участь можуть усі повнолітні громадяни Польщі. Загалом зможуть долучитися до 25 тисяч поляків.

Навчання відбуватимуться у вихідні та триватимуть один день. Як повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, курс містить три напрями, а саме:

основи безпеки та виживання,

медична підготовка,

кібергігієна.

Згодом долучитися до програми зможуть також діти, учні, працівники компаній та літні люди, індивідуально або групами.

Організацію навчань забезпечать понад 100 підрозділів сил територіальної оборони та оперативного командування ЗС Польщі. Повну готовність програми очікують на початку 2026 року.

Не кожен служитиме в армії, стане солдатом чи складе присягу, але кожен з нас повинен мати навички, знання та практичне розуміння того, як поводитися в складних ситуаціях,

– додав Косиняк-Камиш.

Заступник міністра Цезарій Томчик повідомив, що у наступному році можуть навчити близько 400 тисяч людей у межах "Освіти з армією", підготовки резерву та добровільної служби.

До чого готується Польща?