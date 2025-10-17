Після відставки попереднього прем'єра президентка Молдови запропонувала очолити уряд бізнесмену Олександру Мунтяну, який тривалий час живе та працює в Україні. Кандидатуру обирали з одгляду на економічний досвід, адже країна наразі переживає складний період.

Президентка Молдови спільно з колегами партії "Дія і солідарність" погодила кандидатуру бізнесмена, який 20 років прожив в Україні на посаду прем'єр-міністра Молдови. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на NewsMaker.

Дивіться також Випередила Україну: Молдова стала ближче до ЄС

Чому вирішили призначити нового прем'єр-міністра?

Після перемоги керівної партії "Дія і солідарність" на виборах, тодішній прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан відмовився вчергове очолити уряд.

За словами молдовської президентки вони зібрались разом із кількома колегами та обговорили, яким повинен бути профіль наступного прем'єр-міністра.

І ми вирішили, що профіль повинен бути економічним, тому що з багатьох об'єктивних і суб'єктивних причин у нас складна економічна ситуація,

– додала вона.

Президентка Молдови зазначила, що в регіоні наразі дуже нестабільна обстановка, зокрема війна на кордоні, тож новий очільник уряду має грамотно стабілізувати економіку та залучати інвестиції іноземних інвесторів.

Чому обрали саме Олександра Мунтяна?

За словами Санду, кандидатура українського бізнесмена для Молдови є найвідповіднішою. Президентка зізналась, що стежила за кар'єрним шляхом Мунтяна ще з 90-х і вважає його людиною "з великим управлінським і життєвим досвідом". А його цінності співпадають із командними.

Ми проаналізували кілька кандидатур, і я зв'язалася з ним. Через деякий час нам вдалося отримати його згоду,

– розповідає Санду.

Голова парламенту та лідер керівної партії "Дія і солідарність" повідомив про висунення кандидатури Олександра Мунтяна.

Однак перед офіційною процедурою призначення, парламент має провести установче засідання, сформувати комісії та фракції. Вже після цього президентка проведе обговорення із фракціями та зможе висунути кандидата на посаду очільника уряду. Водночас Мунтян, має представити свою програму і склад Кабміну для отримання вотуму довіри.

Хто такий Олександр Мунтян?

61-річний Олександр Мунтян – бізнесмен, що вже 20 років проживає в Україні. Має дві магістерські освіти – з управління економічною політикою з Колумбійського університету в Нью-Йорку та з фізики із Московського державного університету.

Після навчання Мунтян працював в Інституті прикладної фізики Академії наук Молдови, а потім — в Технічному університеті Молдови де був лектором, а згодом заступником декана Міжнародного факультету.

У Молдові став одним із засновників Американської торгівельної палати, очолював Французький альянс і був співголовою Ділової консультативної ради з Південно-Східної Європи та Євразії.

Після створення Нацбанку Молдови очолив валютний відділ, а пізніше працював у Світовому банку у Вашингтоні.

В Україні Олександр Мунтян з 2007 року. За цей час встиг очолити департамент прямих інвестицій компанії Dragon Capital та у 2016 році заснувати інвестиційну компанію 4i Capital Partners, яка працює у Східній Європі.

Також він був членом і головою Ради патронів Печерської міжнародної школи у Києві.

Що відомо про вибори у Молдові?