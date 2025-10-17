Мужчина, который 20 лет жил в Украине, станет премьером Моловы: Санду объяснила, почему именно он
- Президент Молдовы Майя Санду предложила украинскому бизнесмену Александру Мунтяну возглавить правительство из-за его экономического опыта.
- Парламент должен провести учредительное заседание перед официальным назначением, а Мунтян должен представить свою программу для получения вотума доверия.
После отставки предыдущего премьера президент Молдовы предложила возглавить правительство бизнесмену Александру Мунтяну, который долгое время живет и работает в Украине. Кандидатуру выбирали с учетом экономического опыта, ведь страна сейчас переживает сложный период.
Президент Молдовы совместно с коллегами партии "Действие и солидарность" согласовала кандидатуру бизнесмена, который 20 лет прожил в Украине на должность премьер-министра Молдовы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NewsMaker.
Почему решили назначить нового премьер-министра?
После победы правящей партии "Действие и солидарность" на выборах, тогдашний премьер-министр Молдовы Дорин Речан отказался в очередной раз возглавить правительство.
По словам молдавского президента они собрались вместе с несколькими коллегами и обсудили, каким должен быть профиль следующего премьер-министра.
И мы решили, что профиль должен быть экономическим, потому что по многим объективным и субъективным причинам у нас сложная экономическая ситуация,
– добавила она.
Президент Молдовы отметила, что в регионе сейчас очень нестабильная обстановка, в частности война на границе, поэтому новый глава правительства должен грамотно стабилизировать экономику и привлекать инвестиции иностранных инвесторов.
Почему выбрали именно Александра Мунтяна?
По словам Санду, кандидатура украинского бизнесмена для Молдовы является наиболее подходящей. Президент призналась, что следила за карьерным путем Мунтяна еще с 90-х и считает его человеком "с большим управленческим и жизненным опытом". А его ценности совпадают с командными.
Мы проанализировали несколько кандидатур, и я связалась с ним. Через некоторое время нам удалось получить его согласие,
– рассказывает Санду.
Председатель парламента и лидер правящей партии "Действие и солидарность" сообщил о выдвижении кандидатуры Александра Мунтяна.
Однако перед официальной процедурой назначения, парламент должен провести учредительное заседание, сформировать комиссии и фракции. Уже после этого президент проведет обсуждение с фракциями и сможет выдвинуть кандидата на должность главы правительства. В то же время Мунтян, должен представить свою программу и состав Кабмина для получения вотума доверия.
Кто такой Александр Мунтян?
61-летний Александр Мунтян – бизнесмен, что уже 20 лет проживает в Украине. Имеет два магистерских образования – по управлению экономической политикой из Колумбийского университета в Нью-Йорке и по физике из Московского государственного университета.
После обучения Мунтян работал в Институте прикладной физики Академии наук Молдовы, а затем - в Техническом университете Молдовы где был лектором, а затем заместителем декана Международного факультета.
В Молдове стал одним из основателей Американской торговой палаты, возглавлял Французский альянс и был сопредседателем Делового консультативного совета по Юго-Восточной Европе и Евразии.
После создания Нацбанка Молдовы возглавил валютный отдел, а позже работал во Всемирном банке в Вашингтоне.
В Украине Александр Мунтян с 2007 года. За это время успел возглавить департамент прямых инвестиций компании Dragon Capital и в 2016 году основать инвестиционную компанию 4i Capital Partners, которая работает в Восточной Европе.
Также он был членом и председателем Совета патронов Печерской международной школы в Киеве.
Что известно о выборах в Молдове?
28 сентября в Молдове состоялись парламентские выборы. Партия Майи Санду "Действие и справедливость" получила 50,2% голосов, тогда как пророссийский "Патриотический блок" – 24,17%.
Во время выборов было зафиксировано вмешательство в избирательный процесс – кибератаки на сайт ЦИК и другие избирательные ресурсы. Атаки были организованы одновременно, чтобы перегрузить сеть, из-за этого временно не работало около 4000 сайтов.
Партия "Демократия дома" нарушила избирательное законодательство, агитируя в TikTok без декларирования расходов. Конституционный суд будет рассматривать возможность аннулирования результатов партии.