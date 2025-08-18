18 серпня, 08:00
Коли Трамп зустрінеться з Зеленським і європейськими лідерами: оприлюднено розклад
Володимир Зеленський прибув до США 18 серпня. У Вашингтоні пройдуть зустрічі Дональда Трампа з президентом України та європейськими лідерами. Уже відомо, коли саме.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Roll Call.
Коли відбудеться зустріч Зеленського з Трампом?
З'явився публічний графік президента США на 18 серпня. Згідно з ним, Дональд Трамп зустріне Володимира Зеленського о 20:00. Двостороння розмова запланована на 20:15.
Очікується, що вже через годину президент США привітає європейських лідерів. О 22:00 запланована багатостороння зустріч.
Коротка довідка. Різниця у часі між Києвом і Вашингтоном становить 7 годин.