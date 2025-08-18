Володимир Зеленський прибув до США 18 серпня. У Вашингтоні пройдуть зустрічі Дональда Трампа з президентом України та європейськими лідерами. Уже відомо, коли саме.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Roll Call.

Коли відбудеться зустріч Зеленського з Трампом?

З'явився публічний графік президента США на 18 серпня. Згідно з ним, Дональд Трамп зустріне Володимира Зеленського о 20:00. Двостороння розмова запланована на 20:15.

Очікується, що вже через годину президент США привітає європейських лідерів. О 22:00 запланована багатостороння зустріч.

Коротка довідка. Різниця у часі між Києвом і Вашингтоном становить 7 годин.

Коли відбудеться зустріч Зеленського і Трампа / Скриншот 24 Каналу