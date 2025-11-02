Політолог оцінив шанси Орбана створити антиукраїнський альянс в Європі

Віктор Орбан має плани утворити всередині Євросоюзу альянс скептиків щодо України, об'єднавшись з Робертом Фіцо та Андреєм Бабішем, який після перемоги на виборах може очолити уряд Чехії. Однак реалізація цього проєкту буде дуже складною.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, наголосивши, чи можливе взагалі виникнення такого альянсу в Європейському Союзі. Він пояснив, які мотиви керують діями Віктора Орбана, Роберта Фіцо та Андрея Бабіша.

До теми Антиукраїнський блок Угорщини, Чехії і Словаччини: для чого це Орбану і як реагувати Україні

Чи мають спільні інтереси Орбан, Фіцо та Бабіш?

Фесенко наголосив, що на сьогодні дуже важко говорити не тільки про можливість альянсу Орбана, Фіцо та Бабіша, а навіть про союз Орбана та Фіцо.

На перший погляд, прем'єрів Угорщини та Словаччини нібито багато що поєднує, і вони здебільше мають однакові позиції. Водночас у дуже багатьох випадках Фіцо діє гнучкіше та конструктивніше, ніж Орбан. І коли це потрібно, він домовляється,

– пояснив політолог.

Це пов'язано, на його думку, з тим, що у Фіцо не такі міцні позиції в Євросоюзі, як у Орбана. Хоча позиція прем'єра Угорщини передбачає потенційні ризики.

Серед трьох лідерів антиукраїнську позицію має лише Орбан. Він бачить, що легше за все тиснути на Україну через наші європейські прагнення та через війну, яка триває. До того ж антиукраїнська позиція Орбана це ще й брудна виборча технологія, яку він намагається реалізовувати,

– зауважив він.

Інша ситуація з Андреєм Бабішем, який, імовірно, очолить уряд Чехії, що буде коаліційним і напевно не антиукраїнським. Також Бабіш, як і Фіцо, не має агресивної антиєвропейської позиції, як у Орбана.

Зокрема, він має давній конфлікт з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та з різними інституціями ЄС, тому що Угорщина давно і послідовно порушує багато стандартів і принципів Європейського Союзу,

– підкреслив Фесенко.

Водночас Бабіш не хоче конфліктувати з Євросоюзом, тому що це йому не вигідно. Він має егоїстичну економічну позицію зменшити допомогу Україні. Проте президент Чехії Петр Павел, який має великий авторитет в країні та за її межами, активно виступає за підтримку України

До слова. Андрей Бабіш, лідер партії ANO та кандидат на посаду прем'єр-міністра Чехії, не підтримує пряме фінансування озброєння для України з держбюджету країни. Він вважає, що Прага достатньо підтримує Київ через щорічні внески до бюджету Європейського Союзу в обсязі понад 2 мільярдів євро.

"Тому я наразі не дуже вірю в коаліцію трьох проти України, адже вона не буде міцною та послідовною. Це може бути ситуативний альянс, який вигідний Орбану у найближчі пів року в контексті майбутніх виборів в Угорщині", – наголосив Володимир Фесенко.

Він додав, що водночас намірам Орбана протистоятиме керівництво Євросоюзу та більшість європейських країн. Тому ця ситуація, хоч і має потенційні ризики через популістські настрої в Європі. Проте цей егоїстичний популізм у більшості випадків не є антиукраїнською позицією.

Що відомо про антиукраїнський альянс в ЄС?