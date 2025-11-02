Политолог оценил шансы Орбана создать антиукраинский альянс в Европе

Виктор Орбан имеет планы создать внутри Евросоюза альянс скептиков в отношении Украины, объединившись с Робертом Фицо и Андреем Бабишем, который после победы на выборах может возглавить правительство Чехии. Однако реализация этого проекта будет очень сложной.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, возможно ли вообще возникновение такого альянса в Европейском Союзе. Он объяснил, какие мотивы руководят действиями Виктора Орбана, Роберта Фицо и Андрея Бабиша.

К теме Антиукраинский блок Венгрии, Чехии и Словакии: для чего это Орбану и как реагировать Украине

Имеют ли общие интересы Орбан, Фицо и Бабиш?

Фесенко отметил, что на сегодня очень трудно говорить не только о возможности альянса Орбана, Фицо и Бабиша, а даже о союзе Орбана и Фицо.

На первый взгляд, премьеров Венгрии и Словакии якобы многое объединяет, и они в основном имеют одинаковые позиции. В то же время в очень многих случаях Фицо действует гибче и конструктивнее, чем Орбан. И когда это нужно, он договаривается,

– объяснил политолог.

Это связано, по его мнению, с тем, что у Фицо не такие прочные позиции в Евросоюзе, как у Орбана. Хотя позиция премьера Венгрии предполагает потенциальные риски.

Среди трех лидеров антиукраинскую позицию имеет только Орбан. Он видит, что легче всего давить на Украину из-за наших европейских стремлений и из-за войны, которая продолжается. К тому же антиукраинская позиция Орбана это еще и грязная избирательная технология, которую он пытается реализовывать,

– отметил он.

Другая ситуация с Андреем Бабишем, который, вероятно, возглавит правительство Чехии, что будет коалиционным и наверняка не антиукраинским. Также Бабиш, как и Фицо, не имеет агрессивной антиевропейской позиции, как у Орбана.

В частности, он имеет давний конфликт с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и с различными институтами ЕС, потому что Венгрия давно и последовательно нарушает многие стандарты и принципы Европейского Союза,

– подчеркнул Фесенко.

В то же время Бабиш не хочет конфликтовать с Евросоюзом, потому что это ему не выгодно. Он имеет эгоистическую экономическую позицию уменьшить помощь Украине. Однако президент Чехии Петр Павел, который имеет большой авторитет в стране и за ее пределами, активно выступает за поддержку Украины

К слову. Андрей Бабиш, лидер партии ANO и кандидат на должность премьер-министра Чехии, не поддерживает прямое финансирование вооружения для Украины из госбюджета страны. Он считает, что Прага достаточно поддерживает Киев через ежегодные взносы в бюджет Европейского Союза в объеме более 2 миллиардов евро.

"Поэтому я пока не очень верю в коалицию трех против Украины, ведь она не будет прочной и последовательной. Это может быть ситуативный альянс, который выгоден Орбану в ближайшие полгода в контексте предстоящих выборов в Венгрии", – отметил Владимир Фесенко.

Он добавил, что одновременно намерениям Орбана будет противостоять руководство Евросоюза и большинство европейских стран. Поэтому эта ситуация, хоть и имеет потенциальные риски из-за популистских настроений в Европе. Однако этот эгоистический популизм в большинстве случаев не является антиукраинской позицией.

Что известно об антиукраинском альянсе в ЕС?