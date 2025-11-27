Таємна подорож до Путіна: ЗМІ розкрили, з чим делегація Орбана їде до Москви

Віктор Орбан приховав свою майбутню поїздку до Москви не тільки від угорців, але і від США. Але журналістам стало відомо про неї.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на VSquare.

Навіщо Орбан їде до Путіна?

Саме VSquare розповіли про підготовку до цього візиту. Зустріч угорського прем'єра з диктатором має відбутися 28 листопада, а ЗМІ написало про це 25 числа.

Ніхто – принаймні, партнери Угорщини по НАТО чи ЄС, за даними кількох дипломатичних джерел, – не був поінформований про візит. Схоже, він також не був узгоджений з Вашингтоном,

– інформує видання.

Торік улітку Путін і Орбан так само спланували зустріч за спинами союзників.

Цікаво! Один європейський дипломат розповів, що майбутню зустріч Путіна та Орбана насправді планували давно, але організовували таємно. "Вона, по суті, є регулярною щорічною зустріччю Орбана та Путіна – яка проводиться щороку, іноді навіть двічі – і не переривається навіть вторгненням Росії в Україну. Це буде четверта зустріч Орбана з Путіним з 2022 року і п'ятнадцята загалом", – підкреслили VSquare.

Разом з угорським прем'єром приїде цілий почет – міністр закордонних справ Петер Сійярто, міністр будівництва та транспорту Янош Лазар та радник з національної безпеки Марсель Біро, загалом кілька десятків людей. Та, хоча говоритимуть про енергетику, для міністра енергетики не знайшлося місця в літаку.

Про що говоритимуть Путін і Орбан:

енергетична тема буде переважати (на тлі того США надали Угорщині річне звільнення від санкцій на російські енергоносії);

ядерна енергетика (американська Westinghouse постачатиме паливо на угорську атомну електростанцію Пакш, яку будує Росія);

купівля частки Газпрому в сербській NIS угорською нафтовою компанією MOL (таким чином NIS зменшить свою російську частку, що потенційно може дозволити уникнути санкцій США. Але "Газпром нафта" все ще збереже 44,9 відсотка).

Орбан, імовірно, представить цю московську місію як трамплін до відродження короткочасної ідеї Будапештського "мирного саміту" за участю Трампа та Путіна,

– переконані VSquare.

У Росії готові прийняти Орбана