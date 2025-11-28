"Хоче продати цю ідею": чому Орбан кинувся до Кремля і що запропонує Путіну

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан прилетів до Москви у час, коли Росія продовжує тиснути на європейські країни. Його поїздка виглядає несподівано, адже більшість партнерів у Європі уникають контактів із Кремлем.

Політолог Олег Постернак в ефірі 24 Каналу звернув увагу, що цей візит не є символічним. Він пояснив, що Орбан хоче обговорити з Путіним ідею, яку просуває останнім часом і яка стосується майбутніх переговорів.

Дивіться також Реверанс у бік США, – офіцер ЗСУ сказав, що почав замовчувати Кремль

Навіщо Орбан полетів до Москви?

Під час цієї поїздки Орбан намагається підняти роль Угорщини у міжнародних розмовах навколо України. Його мета – показати Будапешт місцем, де можуть зустрічатися США, Україна і Росія, і таким чином отримати додатковий політичний вплив.

Він хоче продати Будапешт як майданчик, як перспективну модель діалогу між США, Україною і Росією,

– сказав політолог.

У такій ролі Орбан прагне стати для Росії троянським конем, отримати пільги на енергоносії і так звану "золоту акцію" щодо України. Йдеться про можливість ставати бар'єром на шляху її вступу до Європейського Союзу.

Він хоче продати цю ідею, і Трампу він її вже в голову поклав,

– додав Постернак.

Він нагадав, що в Угорщині навесні мають відбутися вибори, а міські виборці не сприймають Путіна і часто підтримують Україну. Тому зустріч із російським лідером може не додати Орбану нових прихильників, і йому доведеться бути обережним із публічними заявами в Москві.

Я не впевнений, що зустріч із Путіним додасть йому виборців, бо його електорат і так не дозволить це розширити,

– сказав політолог.

Його виборці залишаються стабільними, але нових прихильників цей візит не принесе.

Що відомо про зустріч Віктора Орбана з Володимиром Путіним?