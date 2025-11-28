"Хочет продать эту идею": почему Орбан бросился в Кремль и что предложит Путину

Премьер Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву во время, когда Россия продолжает давить на европейские страны. Его поездка выглядит неожиданно, ведь большинство партнеров в Европе избегают контактов с Кремлем.

Политолог Олег Постернак в эфире 24 Канала обратил внимание, что этот визит не является символическим. Он объяснил, что Орбан хочет обсудить с Путиным идею, которую продвигает в последнее время и которая касается будущих переговоров.

Зачем Орбан полетел в Москву?

Во время этой поездки Орбан пытается поднять роль Венгрии в международных разговорах вокруг Украины. Его цель – показать Будапешт местом, где могут встречаться США, Украина и Россия, и таким образом получить дополнительное политическое влияние.

Он хочет продать Будапешт как площадку, как перспективную модель диалога между США, Украиной и Россией,

– сказал политолог.

В такой роли Орбан стремится стать для России троянским конем, получить льготы на энергоносители и так называемую "золотую акцию" в отношении Украины. Речь идет о возможности становиться барьером на пути ее вступления в Европейский Союз.

Он хочет продать эту идею, и Трампу он ее уже в голову положил,

– добавил Постернак.

Он напомнил, что в Венгрии весной должны состояться выборы, а городские избиратели не воспринимают Путина и часто поддерживают Украину. Поэтому встреча с российским лидером может не добавить Орбану новых сторонников, и ему придется быть осторожным с публичными заявлениями в Москве.

Я не уверен, что встреча с Путиным добавит ему электорат, потому что его электорат и так не позволит это расширить,

– сказал политолог.

Его избиратели остаются стабильными, но новых сторонников этот визит не принесет.

Что известно о встрече Виктора Орбана с Владимиром Путиным?