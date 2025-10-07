Орбан "наїхав" на Зеленського та звинуватив у шантажі через заяву про вступ до ЄС
- Віктор Орбан звинуватив президента України Володимира Зеленського у моральному шантажі щодо вступу до ЄС.
- Орбан заявив, що Угорщина не має моральних зобов'язань підтримувати вступ України до ЄС і підкреслив, що членство в ЄС визначається одноголосно державами-членами.
Угорський лідер заявив, що членство в ЄС визначається державами-членами одноголосно. Також він звинуватив президента України у моральному шантажі.
Про це повідомляє 24 Канал. Відповідне повідомлення угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан написав у соцмережі "X" 7 жовтня.
Що Орбан сказав Зеленському?
За словами Віктора Орбана, переважна більшість угорців нібито сказала "ні" на референдумі щодо вступу України до Євросоюзу.
Шановний пане президенте, з усією повагою, Угорщина не має жодного морального зобов’язання підтримувати вступ України до ЄС. Жодна країна ще ніколи не шантажувала свій шлях до Європейського Союзу – і цього разу цього теж не станеться,
– написав політик.
Він підкреслив, що договір про ЄС не залишає місця для двозначностей: членство визначається державами-членами одноголосно та звинуватив Зеленського в застосуванні "звичної тактики морального шантажу", щоб інші країни підтримали його воєнні зусилля.
Яку заяву зробив президент України?
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна стане членом ЄС незалежно від позиції Віктора Орбана, оскільки це вибір українського народу.
"Україна буде в Євросоюзі, з Орбаном або без, бо це вибір народу України. Це просто несправедливо – розказувати байки про Україну. І це робить сьогодні одна людина, якій здається, що вона має вплив. Вплив має тільки час", – зазначив він.
Наразі саме прем'єр-міністр Угорщини залишається єдиним, хто стримує процес вступу України до ЄС. Водночас, за словами Зеленського, цей шлях є незворотним.