Угорський лідер заявив, що членство в ЄС визначається державами-членами одноголосно. Також він звинуватив президента України у моральному шантажі.

Про це повідомляє 24 Канал. Відповідне повідомлення угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан написав у соцмережі "X" 7 жовтня.

Що Орбан сказав Зеленському?

За словами Віктора Орбана, переважна більшість угорців нібито сказала "ні" на референдумі щодо вступу України до Євросоюзу.

Шановний пане президенте, з усією повагою, Угорщина не має жодного морального зобов’язання підтримувати вступ України до ЄС. Жодна країна ще ніколи не шантажувала свій шлях до Європейського Союзу – і цього разу цього теж не станеться,

– написав політик.

Він підкреслив, що договір про ЄС не залишає місця для двозначностей: членство визначається державами-членами одноголосно та звинуватив Зеленського в застосуванні "звичної тактики морального шантажу", щоб інші країни підтримали його воєнні зусилля.

Яку заяву зробив президент України?