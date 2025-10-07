Укр Рус
Геополитика Европа Орбан "наехал" на Зеленского и обвинил в шантаже из-за заявления о вступлении в ЕС
7 октября, 07:53
2

Орбан "наехал" на Зеленского и обвинил в шантаже из-за заявления о вступлении в ЕС

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • Виктор Орбан обвинил президента Украины Владимира Зеленского в моральном шантаже относительно вступления в ЕС.
  • Орбан заявил, что Венгрия не имеет моральных обязательств поддерживать вступление Украины в ЕС и подчеркнул, что членство в ЕС определяется единогласно государствами-членами.

Венгерский лидер заявил, что членство в ЕС определяется государствами-членами единогласно. Также он обвинил президента Украины в моральном шантаже.

Об этом сообщает 24 Канал. Соответствующее сообщение венгерский премьер-министр Виктор Орбан написал в соцсети "X" 7 октября.

Что Орбан сказал Зеленскому?

По словам Виктора Орбана, подавляющее большинство венгров якобы сказала "нет" на референдуме о вступлении Украины в Евросоюз.

Уважаемый господин президент, со всем уважением, Венгрия не имеет никакого морального обязательства поддерживать вступление Украины в ЕС. Ни одна страна еще никогда не шантажировала свой путь в Европейский Союз – и на этот раз этого тоже не произойдет,
– написал политик.

Он подчеркнул, что договор о ЕС не оставляет места для двусмысленностей: членство определяется государствами-членами единогласно и обвинил Зеленского в применении "привычной тактики морального шантажа", чтобы другие страны поддержали его военные усилия.

Какое заявление сделал президент Украины?

  • Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина станет членом ЕС независимо от позиции Виктора Орбана, поскольку это выбор украинского народа.

  • "Украина будет в Евросоюзе, с Орбаном или без, потому что это выбор народа Украины. Это просто несправедливо – рассказывать байки об Украине. И это делает сегодня один человек, которому кажется, что он имеет влияние. Влияние имеет только время", – отметил он.

  • Сейчас именно премьер-министр Венгрии остается единственным, кто сдерживает процесс вступления Украины в ЕС. В то же время, по словам Зеленского, этот путь является необратимым.