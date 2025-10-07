Венгерский лидер заявил, что членство в ЕС определяется государствами-членами единогласно. Также он обвинил президента Украины в моральном шантаже.

Об этом сообщает 24 Канал. Соответствующее сообщение венгерский премьер-министр Виктор Орбан написал в соцсети "X" 7 октября.

Что Орбан сказал Зеленскому?

По словам Виктора Орбана, подавляющее большинство венгров якобы сказала "нет" на референдуме о вступлении Украины в Евросоюз.

Уважаемый господин президент, со всем уважением, Венгрия не имеет никакого морального обязательства поддерживать вступление Украины в ЕС. Ни одна страна еще никогда не шантажировала свой путь в Европейский Союз – и на этот раз этого тоже не произойдет,

– написал политик.

Он подчеркнул, что договор о ЕС не оставляет места для двусмысленностей: членство определяется государствами-членами единогласно и обвинил Зеленского в применении "привычной тактики морального шантажа", чтобы другие страны поддержали его военные усилия.

Какое заявление сделал президент Украины?