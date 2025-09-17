Партія американської техніки, оплачена союзниками, уже прямує до України, – ЗМІ
- Перші партії американського військового обладнання, закупленого за новою фінансовою угодою з союзниками, вже надходять до України.
- Київ очікує офіційної інформації від Вашингтону про виділені перші пакети за програмою PURL.
Перші партії американського військового обладнання вже надходять до України. Воно закуплене за новою фінансовою угодою з союзниками.
Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву старшого представника НАТО в Україні Патріка Тернера в інтерв'ю Reuters.
Що відомо про військову допомогу Україні?
Старший представник НАТО в Україні повідомив, що перші партії американського військового обладнання, закупленого для України за новою фінансовою угодою з союзниками, вже надходять.
Чотири пакети в межах Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) вже профінансовані, і обладнання вже надходить,
– каже Патрік Тернер.
Крім цього, під час брифінгу речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Київ чекає від Вашингтону офіційної інформації про виділені перші пакети.
"Ми бачили повідомлення в медіа станом на зараз про те, що виділені перші такі пакети за програмою PURL. Ми вітаємо і, звісно, чекаємо офіційної інформації", – сказав Тихий. Він додав, що Київ вважає це взаємовигідною співпрацею для України, європейських партнерів та США, коли Вашингтон продає зброю дуже високої якості та отримує за це кошти.
Що передувало?
- Раніше повідомляли, що адміністрація Трампа схвалила перший пакет допомоги Україні у сфері озброєння, оплачений союзниками.
- Тоді у ЗМІ писали, що пакет допомоги скоро можуть відправити до України.
- Відомо, що заступник міністра оборони Елбридж Колбі схвалив дві поставки на суму 500 мільйонів доларів.