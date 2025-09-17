Перші партії американського військового обладнання вже надходять до України. Воно закуплене за новою фінансовою угодою з союзниками.

Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву старшого представника НАТО в Україні Патріка Тернера в інтерв'ю Reuters.

Дивіться також США продають Україні ракети ERAM: що відомо, куди дістануть у Росії і як допоможуть у війні

Що відомо про військову допомогу Україні?

Старший представник НАТО в Україні повідомив, що перші партії американського військового обладнання, закупленого для України за новою фінансовою угодою з союзниками, вже надходять.

Чотири пакети в межах Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) вже профінансовані, і обладнання вже надходить,

– каже Патрік Тернер.

Крім цього, під час брифінгу речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Київ чекає від Вашингтону офіційної інформації про виділені перші пакети.

"Ми бачили повідомлення в медіа станом на зараз про те, що виділені перші такі пакети за програмою PURL. Ми вітаємо і, звісно, чекаємо офіційної інформації", – сказав Тихий. Він додав, що Київ вважає це взаємовигідною співпрацею для України, європейських партнерів та США, коли Вашингтон продає зброю дуже високої якості та отримує за це кошти.

Що передувало?