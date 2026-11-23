Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 23 листопада опублікував проєкт нової конституції країни для громадського обговорення. Він заявив, що після ухвалення документа там не лише підпишуть мирну угоду з Азербайджаном, але й досягнуть стійкого та непорушного миру.

Про це прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян написав у себе на Facebook.

Що відомо про нову конституцію?

Там розробили спеціальну платформу, щоб кожен громадянин мав змогу детально вивчити зміст статей та надіслати власні пропозиції до документа. Політик супроводив публікацію зверненням "Це твоя конституція".

Згодом Пашинян виступив у прямому ефірі, де пов'язав оновлення основного закону з урегулюванням тривалого протистояння в регіоні. Він підкреслив, що після ухвалення документа Вірменія ратифікує мирну угоду з Азербайджаном.

Політик також наголосив, що це буде безпрецедентна та історична ситуація. Адже його країна матиме одночасно "мир та незалежність; мир та державу".

Вимоги Баку та передісторія мирного процесу

У 2024 році президент Азербайджану Ільхам Алієв публічно заявляв, що мир між державами буде можливий тільки після корекції вірменської конституції. Сторони вели активні дискусії щодо правових формулювань у засадничих актах.

Нагадаємо, раніше лідери Азербайджану та Вірменії 7 грудня 2023 року підписали спільну заяву про кроки з нормалізації контактів, що відкрило шлях до укладення всеосяжного мирного договору.