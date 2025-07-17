Берлін готовий профінансувати два комплекси Patriot для України, — Міноборони Німеччини

Німеччина готова профінансувати два комплекси Patriot для посилення української ППО. До ініціативи можуть долучитися й інші країни НАТО.

Інформацію підтвердило Міністерство оборони Німеччини Суспільному, передає 24 Канал.

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Що відомо про фінансування Patriot для України?

Міністерство оборони ФРН підтвердило, що уряд країни готовий профінансувати передачу Україні двох зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Точні механізми будуть погоджені за участі представників НАТО, США, європейських союзників, України та промисловості,

– заявив речник міністерства.

У міністерстві додали, що ініціативу можуть підтримати й інші члени НАТО, які висловили готовність долучитися до фінансування. Водночас наразі тривають переговори щодо місця закупівлі систем та подальших кроків з їх передання.

Раніше уряд Німеччини заперечив слова президента США Дональда Трампа про нібито передачу Україні цієї ППО. У Міноборони заявили, що їм не відомо про таке постачання.

За цією моделлю військової допомоги Україні, США нічого не фінансують, а витрати покладають на НАТО та ЄС.

Водночас у відомстві нагадали, що 21 липня має відбутися засідання Контактної групи, на якому обговорюватимуть питання передачі озброєння для посилення безпеки українського неба.