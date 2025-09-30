Нідерланди розгорнуть у Польщі системи Patriot і NASAMS, а також засоби боротьби з дронами
- Нідерланди розгорнуть у Польщі системи Patriot, NASAMS і засоби боротьби з дронами з 1 грудня для зміцнення ППО.
- До Польщі направлять 300 військових Нідерландів для місії НАТО зі сприяння Україні в галузі безпеки та навчання.
Нідерланди збираються розгорнути у Польщі комплекси Patriot і NASAMS. Також там розмістять додаткові засоби боротьби з дронами.
До Польщі прибудуть військові Нідерландів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Нідерландів.
Дивіться також Україна пропонує Польщі та союзникам створити спільний повітряний щит
Які засоби ППО Нідерланди розгорнуть у Польщі?
З 1 грудня Нідерланди розмістять у Польщі Patriot, NASAMS та системи боротьби з безпілотниками для подальшого зміцнення протиповітряної оборони та захисту ключового логістичного вузла підтримки України,
– йдеться у заяві оборонного відомства.
Також повідомлялося, що Нідерланди направлять до Польщі 300 військових для місії НАТО зі сприяння Україні в галузі безпеки та навчання (NSATU).
НАТО може закрити небо над заходом України
Головний аналітик із питань закордонних справ The Telegraph Роланд Оліфант пише, що Європейські члени НАТО розглядають можливість створення протиповітряного щита над західною Україною.
Ініціативу можуть обговорити в Копенгагені – як відповідь на російські загрози та випробування готовності НАТО до самооборони.
У перспективі існує можливість розширити його, а фактично безпольотну зону, і на сам Київ.