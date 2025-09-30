Укр Рус
30 вересня, 17:54
Нідерланди розгорнуть у Польщі системи Patriot і NASAMS, а також засоби боротьби з дронами

Сергій Попович
Основні тези
  • Нідерланди розгорнуть у Польщі системи Patriot, NASAMS і засоби боротьби з дронами з 1 грудня для зміцнення ППО.
  • До Польщі направлять 300 військових Нідерландів для місії НАТО зі сприяння Україні в галузі безпеки та навчання.

Нідерланди збираються розгорнути у Польщі комплекси Patriot і NASAMS. Також там розмістять додаткові засоби боротьби з дронами.

До Польщі прибудуть військові Нідерландів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Нідерландів.

Які засоби ППО Нідерланди розгорнуть у Польщі?

З 1 грудня Нідерланди розмістять у Польщі Patriot, NASAMS та системи боротьби з безпілотниками для подальшого зміцнення протиповітряної оборони та захисту ключового логістичного вузла підтримки України, 
– йдеться у заяві оборонного відомства.

Також повідомлялося, що Нідерланди направлять до Польщі 300 військових для місії НАТО зі сприяння Україні в галузі безпеки та навчання (NSATU).

НАТО може закрити небо над заходом України

  • Головний аналітик із питань закордонних справ The Telegraph Роланд Оліфант пише, що Європейські члени НАТО розглядають можливість створення протиповітряного щита над західною Україною.

  • Ініціативу можуть обговорити в Копенгагені – як відповідь на російські загрози та випробування готовності НАТО до самооборони.

  • У перспективі існує можливість розширити його, а фактично безпольотну зону, і на сам Київ.