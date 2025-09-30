Нидерланды собираются развернуть в Польше комплексы Patriot и NASAMS. Также там разместят дополнительные средства борьбы с дронами.

В Польшу прибудут военные Нидерландов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов.

Какие средства ПВО Нидерланды развернут в Польше?

С 1 декабря Нидерланды разместят в Польше Patriot, NASAMS и системы борьбы с беспилотниками для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны и защиты ключевого логистического узла поддержки Украины,

– говорится в заявлении оборонного ведомства.

Также сообщалось, что Нидерланды направят в Польшу 300 военных для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU).

