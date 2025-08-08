Дональд Трамп обіцяв постачати військову допомогу Україні через НАТО. Втім, політика його адміністрації щодо подальшого озброєння Києва залишається нечіткою. Пентагон досі не надав українцям зброю, гроші на яку виділені були ще за часів Байдена.

У липні керівник політичного відділу Пентагону Елбридж Колбі підготував меморандум, який дозволяє Міноборони США забирати назад у власні склади зброю та техніку, що спершу була призначена для України. Це може призвести до того, що мільярди доларів, які планували витратити на допомогу Києву, підуть на поповнення американських запасів, передає 24 Канал.

Як США вагаються із допомогою Україні?

Водночас адміністрація Трампа намагається перекласти більшість витрат на озброєння та підготовку України на Європу й НАТО.

Як пише CNN, у Пентагону досі є близько 4 мільярди доларів, які Конгрес надав минулого року на постачання Україні зброї безпосередньо зі складів США. Деякі союзники по НАТО, зокрема Велика Британія, закликають США використати ці кошти, щоб посилити тиск на Путіна. Крім того, вони пропонують американцям компенсувати витрати.

Раніше голови комітетів Сенату з питань збройних сил і міжнародних відносин, сенатори-республіканці Роджер Вікер і Джим Ріш запропонували створити у Мінфіні США фонд, куди союзники могли б вносити гроші для відновлення американського озброєння, переданого Україні.

Але одне з джерел припустило, що Пентагон, ймовірно, дасть цим 4 мільярдам доларів просто "згоріти" без використання.

Згідно з меморандумом Колбі, зброя поділяється на три категорії – "червону", "жовту" та "зелену". Щоб відправити «червону» чи «жовту» зброю, тепер потрібен особистий дозвіл міністра оборони.

Паралельно Пентагон і НАТО розробляють механізм, за яким європейські країни купуватимуть американську зброю і передаватимуть її Україні. Для цього планують створити "банківський рахунок НАТО" з початковим фондом 10 мільярдів доларів. Частина країн готова віддавати власну зброю Україні, чекаючи, що США згодом поповнять їхні запаси.

Втім, є ризик, що без особистого дозволу президента деякі постачання можуть так і не відбутися, навіть якщо союзники вже внесуть гроші.