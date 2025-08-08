Дональд Трамп обещал поставлять военную помощь Украине через НАТО. Впрочем, политика его администрации относительно дальнейшего вооружения Киева остается нечеткой. Пентагон до сих пор не предоставил украинцам оружие, деньги на которое выделены были еще во времена Байдена.

В июле руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби подготовил меморандум, который позволяет Минобороны США забирать обратно в собственные склады оружие и технику, что сначала были предназначена для Украины. Это может привести к тому, что миллиарды долларов, которые планировали потратить на помощь Киеву, пойдут на пополнение американских запасов, передает 24 Канал.

Как США колеблются с помощью Украине?

В то же время администрация Трампа пытается переложить большинство расходов на вооружение и подготовку Украины на Европу и НАТО.

Как пишет CNN, у Пентагона до сих пор есть около 4 миллиардов долларов, которые Конгресс предоставил в прошлом году на поставку Украине оружия непосредственно со складов США. Некоторые союзники по НАТО, в частности Великобритания, призывают США использовать эти средства, чтобы усилить давление на Путина. Кроме того, они предлагают американцам компенсировать расходы.

Ранее главы комитетов Сената по вопросам вооруженных сил и международных отношений, сенаторы-республиканцы Роджер Викер и Джим Риш предложили создать в Минфине США фонд, куда союзники могли бы вносить деньги для восстановления американского вооружения, переданного Украине.

Но один из источников предположил, что Пентагон, вероятно, даст этим 4 миллиардам долларов просто "сгореть" без использования.

Согласно меморандуму Колби, оружие делится на три категории – "красную", "желтое" и "зеленое". Чтобы отправить "красное" или "желтое" оружие, теперь нужно личное разрешение министра обороны.

Параллельно Пентагон и НАТО разрабатывают механизм, по которому европейские страны будут покупать американское оружие и передавать его Украине. Для этого планируют создать "банковский счет НАТО" с начальным фондом 10 миллиардов долларов. Часть стран готова отдавать собственное оружие Украине, ожидая, что США впоследствии пополнят их запасы.

Впрочем, есть риск, что без личного разрешения президента некоторые поставки могут так и не состояться, даже если союзники уже внесут деньги.