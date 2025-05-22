Велика Британія передає Маврикію стратегічний архіпелаг Чагос

Велика Британія офіційно передала Маврикію контроль над архіпелагом Чагос, включно зі стратегічною військовою базою Дієго-Гарсія. Угода передбачає виплати Маврикію на понад 3,4 мільярда фунтів і стала результатом тривалих міжнародних судових суперечок.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Sky News. Лондон виплачуватиме Маврикію понад 3,4 млрд фунтів, а саму угоду супроводжує високий рівень секретності через ризики міжнародних судових позовів.

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Британія закінчує контроль над архіпелагом Чагос

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив підписання домовленості з Маврикієм 22 травня. Тепер офіційним власником архіпелагу Чагос стане уряд Маврикію, а військова база Дієго-Гарсія в Індійському океані орендуватиметься у нього.

За контрактом Британія виплачуватиме не менше 101 мільйона фунтів щорічно, загальна вартість угоди становить близько 3,4 мільярда фунтів стерлінгів.

Стармер зазначив, що угода має "високий ступінь секретності" і була укладена, аби уникнути неминучої поразки у міжнародних судах, де Маврикій вимагав передачі архіпелагу та штрафних санкцій. Напередодні Верховний суд Лондона тимчасово заборонив підписання, але заборону зняли. Угоду підтримав і тодішній президент США Дональд Трамп.

Архіпелаг Чагос під контролем Британії був із 1814 року. У 1965 році Британія відокремила острови від Маврикію, що визнано незаконним Міжнародним судом ООН та іншими міжнародними інституціями. У 1960 – 70-х британська влада насильно виселила від 1500 до 2000 корінних чагосців для передачі бази США, що правозахисники вважають злочином проти людяності.

Корінні мешканці Чагосу, які прагнуть повернутися на острови, дізналися про угоду зі ЗМІ й заявили про відсутність права голосу в долі своєї землі. Маврикій не визнає острови незалежною територією, через що деякі побоюються втрати ідентичності після передачі архіпелагу.