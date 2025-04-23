Прорив у переговорах щодо війни в Україні малоймовірний – Reuters

Американські, українські та європейські чиновники зустрілися у Лондоні, щоб обговорити припинення війни. Але шанси на успіх у переговорах виглядають примарними після того, як більшість міністрів закордонних справ відмовилися від зустрічі.

Європейські чиновники в розмові з виданням Reuters зауважили, що держсекретар США Марко Рубіо має певні побоювання, передає 24 Канал. Зокрема його хвилює, що Україна повернеться до жорстких позицій, що зробить переговорний процес неможливим, а прорив у переговорах – малоймовірним.

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Позиції сторін дуже різні

Лондонська зустріч є продовженням аналогічної сесії в Парижі, де американські, українські та європейські чиновники обговорювали шляхи досягнення миру. Посланець Трампа в Україні генерал Кіт Келлог, як і раніше, перебуватиме в Лондоні на переговорах.

Натомість спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф не братиме у них участі. Але, ймовірно, він зустрінеться з Владіміром Путіним у Росії, на паралельному дипломатичному треку Вашингтона з Москвою.

За словами європейських дипломатів, метою було сформулювати спільну позицію американців, європейців та українців, намагаючись наблизити Вашингтон до європейської та української позицій. Але деякі пропозиції Вашингтона були неприйнятними для європейських країн і Києва, що призвело до розбіжностей між сторонами,

– пише Reuters.

За словами джерел видання, серед цих пропозицій було визнання незаконної анексії Криму Росією — що є неприйнятним як для Європи, так і для України.

"Напередодні Трамп заявив, що сподівається, що Москва і Київ укладуть угоду цього тижня, щоб покласти край трирічному конфлікту. Але мало хто з дипломатів вважав це реалістичним, зважаючи на значні розбіжності двох сторін", – повідомили у Reuters.

Згодом стало відомо, що перемовини на рівні міністрів скасовані. Попри це, українська делегація прибула до Великої Британії та працюватиме задля миру.

Прессекретар прем'єр-міністра Великої Британії заявив, що "м'яч у переговорах на боці Росії". Один із європейських дипломатів зауважив Reuters, що вся надія полягала в тому, щоб досягти в Лондоні хоч якоїсь угоди.