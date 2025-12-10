МіГ-29 взамін на доступ до "окремих технологій": у Польщі кажуть про переговори з Україною

В Польщі заявляють про переговори з українською стороною щодо передачі МіГ-29. Водночас тривають перемовини щодо надання Польщі "окремих технологій".

Про це Генеральний штаб збройних сил Польщі написав у Х, передає 24 Канал.

Що відомо про переговори щодо передачі МіГ-29 Україні?

В Генштабі Польщі писали, що "тривають переговори з українською стороною щодо передачі літаків МІГ-29".

Там вказали, що "передача літаків пов'язана з досягненням ними кінцевого експлуатаційного ресурсу та відсутністю перспективи їх подальшої модернізації у Збройних Силах Республіки Польща".

Водночас там також наголосили, що остаточне рішення ще не прийняте. У відомстві додали, що передавання "літаків стане елементом союзницької політики підтримки України та забезпечення безпеки східного флангу НАТО".

У Польщі завдання літаків МіГ-29, що виводяться з експлуатації, будуть виконувати літаки F-16 та FA-50.

Одночасно у зв'язку з передачею літаків ведуться переговори з українською стороною щодо надання Польщі доступу до окремих безпілотних і ракетних технологій. Метою є не тільки компенсація за передане обладнання, але й, перш за все, набуття та спільний розвиток нових оборонних і промислових компетенцій,

– ідеться в заяві відомства.

Що раніше говорили в Польщі про ймовірну передачу літаків?