МиГ-29 взамен на доступ к "отдельным технологиям": в Польше говорят о переговорах с Украиной
- В Польше говорят о переговорах с Украиной.
- Переговоры касаются вопроса передачи Украине МиГ-29.
В Польше заявляют о переговорах с украинской стороной о передаче МиГ-29. В то же время продолжаются переговоры о предоставлении Польше "отдельных технологий".
Об этом Генеральный штаб вооруженных сил Польши написал в Х, передает 24 Канал.
Что известно о переговорах о передаче МиГ-29 Украине?
В Генштабе Польши писали, что "продолжаются переговоры с украинской стороной о передаче самолетов МИГ-29".
Там указали, что "передача самолетов связана с достижением ими конечного эксплуатационного ресурса и отсутствием перспективы их дальнейшей модернизации в Вооруженных Силах Республики Польша".
В то же время там также отметили, что окончательное решение еще не принято. В ведомстве добавили, что передача "самолетов станет элементом союзнической политики поддержки Украины и обеспечения безопасности восточного фланга НАТО".
В Польше задачи самолетов МиГ-29, выводимых из эксплуатации, будут выполнять самолеты F-16 и FA-50.
Одновременно в связи с передачей самолетов ведутся переговоры с украинской стороной о предоставлении Польше доступа к отдельным беспилотным и ракетным технологиям. Целью является не только компенсация за переданное оборудование, но и, прежде всего, приобретение и совместное развитие новых оборонных и промышленных компетенций,
– говорится в заявлении ведомства.
Что ранее говорили в Польше о возможной передаче самолетов?
В августе сообщалось, что Польша может передать Украине истребители МиГ-29, которые находятся на вооружении польской армии.
Такое заявление тогда сделал польский эксперт, бывший министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич.
Польский экс-министр предполагал, что передачу стране МиГ-29 осуществят до конца года.