Американський президент Дональд Трамп створив сприятливі умови для зустрічі з російським диктатором. Водночас Володимир Путін погодився на такі переговори завдяки тиску на нього.

Таку думку висловив міністр оборони США Піта Гегсет. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву в нещодавньому інтерв'ю Fox News.

Чому Путін погодився на зустріч з Трампом?

На думку голови Пентагону, раніше ніхто не зміг створити умови для того, щоб Володимир Путін зустрівся з кимось із лідерів. Крім того, він вважає, що диктатор ніколи не сприймав серйозно колишнього президента США Джо Байдена.

Тож, за його словами, лише Дональд Трамп вже зміг змінити умови та "правила гри", і як вважає Гегсет, саме він вплинув на рішення Володимира Путіна погодитися на двосторонню зустріч президентів, яка відбудеться вже наприкінці тижня.

Він створив умови для можливого переговорного врегулювання, що було його метою з самого початку, на дуже складному полі бою. Я не думаю, що Володимир Путін погодився б на зустріч, якби не відчув цього тиску. І я думаю, що є шанс,

– заявив він.

Американський міністр припустив можливість поступок у територіальному питанні під час переговорів. Він наголосив, що навряд чи хтось буде задоволений таким розвитком подій, але лише Дональд Трамп здатен "це зробити".

Крім вищезгаданого, у нього поцікавилися чи буде він на Алясці під час зустрічі Дональд Трампа та Володимира Путіна. У відповідь Гегсет сказав, що ще не знає "як виглядатиме його календар", проте він назвав це "можливим".

Нагадаємо, Трамп зізнався, що це буде "пробна зустріч", під час якої він скаже Путіну про необхідність завершення війни проти України, і підкреслив, що не буде укладати угоду з Росією, оскільки "це мають зробити Зеленський та Путін".