Президент США Дональд Трамп обговорив з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні питання стосовно потенційної можливості провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у Римі.

Телефонна розмова між ними відбулася у четвер, 7 серпня. Про це повідомляє Sky News із посиланням на співрозмовників в італійському уряді, ознайомлених з подібними обговореннями, передає 24 Канал.

Дивіться також В Москві чи на нейтральній території: Орбан закликав Мерца та Макрона до зустрічі з Путіним

Що обговорив Трамп з Мелоні?

За даними джерел в італійському уряді, Дональд Трамп нещодавно обговорив з італійською прем’єр-міністеркою Джорджією Мелоні можливість зустрічі з диктатором Володимиром Путіним у Римі вже наступного тижня.

Якби президенти США та Росії зустрілися в Римі, то це було б у Ватикані,

– кажуть джерела.

Речник МЗС Італії заявив, що міністр закордонних справ Антоніо Таяні вважає, що незалежно від того, "як і де відбуватиметься" діалог між Росією та Україною, Італія буде готова щиро та конструктивно підтримати цей процес".

Одне із російських пропагандистських агентств відкинуло можливість проведення переговорів в Італії. В уряді Італії це не коментували. Джерела у Ватикані та посольстві США в Римі теж наразі не коментували ситуацію.

Утім, зазначають, що якби місцем проведення переговорів Трампа та Путіна було обрано Італію або Ватикан, виникло б питання щодо ордера на арешт російського президента, виданого Міжнародним кримінальним судом.

"Італія буде зобов'язана згідно з Римським статутом заарештувати Путіна, якщо він прибуде в країну", – ідеться у публікації Sky News.

Нагадаємо, арешт видали у березні 2023 року за підозрою у незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України до Росії.

До слова, Fox News, посилаючись на джерела повідомляло, що Путін й Трамп можуть зустрітися вже в понеділок, 11 серпня. Потенційне місце зустрічі – Рим, Італія. Проте наразі розглядаються й інші країни в Європі й не тільки.