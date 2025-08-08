Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Италии Джорджией Мелони вопрос о потенциальной возможности провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Риме.

Телефонный разговор между ними состоялся в четверг, 7 августа. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на собеседников в итальянском правительстве, ознакомленных с подобными обсуждениями, передает 24 Канал.

Что обсудил Трамп с Мелони?

По данным источников в итальянском правительстве, Дональд Трамп недавно обсудил с итальянским премьер-министром Джорджией Мелони возможность встречи с диктатором Владимиром Путиным в Риме на следующей неделе.

Если бы президенты США и России встретились в Риме, то это было бы в Ватикане,

– говорят источники.

Представитель МИД Италии заявил, что министр иностранных дел Антонио Таяни считает, что независимо от того, "как и где будет происходить" диалог между Россией и Украиной, Италия будет готова искренне и конструктивно поддержать этот процесс".

Одно из российских пропагандистских агентств отвергло возможность проведения переговоров в Италии. В правительстве Италии это не комментировали. Источники в Ватикане и посольстве США в Риме тоже пока не комментировали ситуацию.

Впрочем, отмечают, что если бы местом проведения переговоров Трампа и Путина была выбрана Италия или Ватикан, возник бы вопрос относительно ордера на арест российского президента, выданного Международным уголовным судом.

"Италия будет обязана согласно Римскому статуту арестовать Путина, если он прибудет в страну", – говорится в публикации Sky News.

Напомним, арест выдали в марте 2023 года по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в Россию.