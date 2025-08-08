Трамп обратился к Италии относительно проведения переговоров с Путиным, – Sky News
- Дональд Трамп обсудил с премьером Италии Джорджией Мелони возможность встречи с Владимиром Путиным в Риме.
- Российские агентства отвергают возможность переговоров в Италии, вероятно, из-за ордера на арест Путина, выданного МУС.
Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Италии Джорджией Мелони вопрос о потенциальной возможности провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Риме.
Телефонный разговор между ними состоялся в четверг, 7 августа. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на собеседников в итальянском правительстве, ознакомленных с подобными обсуждениями, передает 24 Канал.
Что обсудил Трамп с Мелони?
По данным источников в итальянском правительстве, Дональд Трамп недавно обсудил с итальянским премьер-министром Джорджией Мелони возможность встречи с диктатором Владимиром Путиным в Риме на следующей неделе.
Если бы президенты США и России встретились в Риме, то это было бы в Ватикане,
– говорят источники.
Представитель МИД Италии заявил, что министр иностранных дел Антонио Таяни считает, что независимо от того, "как и где будет происходить" диалог между Россией и Украиной, Италия будет готова искренне и конструктивно поддержать этот процесс".
Одно из российских пропагандистских агентств отвергло возможность проведения переговоров в Италии. В правительстве Италии это не комментировали. Источники в Ватикане и посольстве США в Риме тоже пока не комментировали ситуацию.
Впрочем, отмечают, что если бы местом проведения переговоров Трампа и Путина была выбрана Италия или Ватикан, возник бы вопрос относительно ордера на арест российского президента, выданного Международным уголовным судом.
"Италия будет обязана согласно Римскому статуту арестовать Путина, если он прибудет в страну", – говорится в публикации Sky News.
Напомним, арест выдали в марте 2023 года по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в Россию.