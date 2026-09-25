Трамп заявив про успішні переговори із Сі Цзіньпіном, – Bloomberg

Президент Дональд Трамп заявив, що провів "дуже продуктивну зустріч" зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном. Але при цьому він не навів жодних подробиць щодо можливих угод чи проривних рішень за підсумками переговорів.

Про це пише Bloomberg.

Що відомо про переговори Трампа та Сі

Американський президент назвав переговори вигідними як для США, так і для Китаю.

Відбудуться грандіозні речі,

— заявив Трамп вранці 25 вересня.

Утім, у дописі бракувало будь-яких конкретних заяв щодо ключових питань, які ускладнюють відносини між США та Китаєм, зокрема торгівлі, експортного контролю, ситуації навколо Тайваню чи суперництва за лідерство у сфері штучного інтелекту.

Хоча Трамп торкнувся теми штучного інтелекту, але зосередився на своїй ідеї перейменувати його на "суперінтелект". Ця ініціатива викликала глузування та критику, адже президент оминає увагою реальні виклики, пов'язані із загрозами, які ця технологія становить для робочих місць, довкілля та людства загалом.

Трамп стверджував, що Сі підтримав цю ідею перейменування.

"Як і майже всі інші, він, схоже, схвалив зміну невдалої та неточної назви "штучний інтелект" на значно точнішу й важливішу – "суперінтелект". Це було б супер! Усі присутні вчора ввечері теж погодилися", – зазначив Трамп.

Нагадаємо, що візит Сі до Вашингтона супроводжувався пишними церемоніями. Президент США влаштував урочистий прийом із червоною доріжкою, військовими оркестрами та розкішною державною вечерею для лідера країни, що є економічним і військовим суперником.

"Однак реальних кроків для вирішення ключових суперечливих питань майже не було зроблено", – зауважило видання.

Єдиною важливою новиною стало рішення продовжити до 10 січня торгівельне перемир'я, термін дії якого мав спливти в листопаді. Сам Китай поки що не підтвердив це продовження.