Об этом пишет Bloomberg.

Что известно о переговорах Трампа и Си

Американский президент назвал переговоры выгодными как для США, так и для Китая.

Произойдут грандиозные события,

– заявил Трамп утром 25 сентября.

Впрочем, в посте не было каких-либо конкретных заявлений по ключевым вопросам, осложняющим отношения между США и Китаем, в частности по торговле, экспортному контролю, ситуации вокруг Тайваня или соперничеству за лидерство в сфере искусственного интеллекта.

Хотя Трамп затронул тему искусственного интеллекта, но сосредоточился на своей идее переименовать его в "суперинтеллект". Эта инициатива вызвала насмешки и критику, ведь президент упускает из виду реальные вызовы, связанные с угрозами, которые эта технология представляет для рабочих мест, окружающей среды и человечества в целом.

Трамп утверждал, что Си поддержал эту идею переименования.

"Как и почти все остальные, он, похоже, одобрил замену неудачного и неточного названия "искусственный интеллект" на гораздо более точное и важное – "суперинтеллект". Это было бы супер! Все присутствующие вчера вечером тоже согласились", – отметил Трамп.

Напомним, что визит Си в Вашингтон сопровождался пышными церемониями. Президент США устроил торжественный прием с красной ковровой дорожкой, военными оркестрами и роскошным государственным ужином для лидера страны, что является экономическим и военным соперником.

"Однако реальных шагов по решению ключевых спорных вопросов практически не было предпринято", – отметило издание.

Единственной важной новостью стало решение продлить до 10 января торговое перемирие, срок действия которого должен был истечь в ноябре. Сам Китай пока не подтвердил это продление.