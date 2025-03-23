Досягнення перемир'я в Україні: Віткофф назвав кінцеву мету поточних переговорів

Тимчасове припинення вогню в Україні стане кінцевою метою переговорів між Україною, США та Росією. Воно має стати основою для повного врегулювання та завершення війни.

Про це 24 Канал пише з посиланням на заяву спеціального посланця Трампа Стіва Віткоффа в інтервʼю Такеру Карлсону.

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Припинення вогню – основа для подальших мирних переговорів

Стів Віткофф вважає, що Сполучені Штати зможуть примирити Україну та Росію. Він оптимістично налаштований на переговори, метою яких є укладання тимчасового перемир'я.

Кінцева мета – 30-денне припинення вогню, під час якого ми обговоримо постійне припинення вогню. Ми вже недалеко від цього, але 30-денне припинення вогню – це те, де ми повинні з'ясувати, якими є всі умови на полі бою,

– зазначив спецпосланець.

Віткофф під час розмови згадав операцію ЗСУ в Курську та повторив за президентом США Дональдом Трампом, що частина українських військових нібито перебувають в оточенні на території Росії. Хоча українська влада, Міністерство оборони та Генштаб ЗСУ спростували ці заяви.

Стів Віткофф наголосив, що окрім невизначеності в Курській області існує також 2 тисячі кілометрів кордону між Україною та Росією, де щоденно відбуваються бойові дії. Тому спецпосланець зауважив, що потрібно обговорити умови їх припинення.

Додамо, що раніше Віткофф розповідав, що США прагнуть досягти угоди, яка задовольнить всі сторони. Під час її укладання обговорюватимуть деталі двостороннього припинення вогню, зокрема на енергетичну інфраструктуру. Також невдовзі може з'явитися мораторій на удари та бойові дії в Чорному морі.