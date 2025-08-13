Американський президент Дональд Трамп заявив, що лише за кілька хвилин особистої розмови з диктатором Володимиром Путіним він зможе зрозуміти, чи має той серйозні наміри. Утім, невідомо, як Трамп діятиме у разі розчарування.

Свою думку з цього приводу висловила речниця Білого дому Керолайн Левітт у коментарі журналістам під час нещодавнього брифінгу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Що кажуть у Білому домі?

У речниці Білого дому поцікавилися, чи готовий Дональд Трамп залишити зустріч, якщо Володимир Путін продемонструє, що не налаштований серйозно. Утім, вона не сказала нічого конкретного про таку можливу ситуацію.

Я не буду випереджати жодних гіпотетичних припущень,

– заявила вона.

Також представниця адміністрації Трампа утрималася і від запитань стосовно подробиць останньої телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським.

"Я не хочу розголошувати приватні розмови. Президент глибоко поважає всі сторони, які беруть участь у цьому конфлікті та намагаються його припинити", – наголосила Керолайн Левітт у коментарі журналістам.

До слова, Axios з посиланням на неназваного американського посадовця писало, що хоч у заявах президента Сполучених Штатів інколи лунають проросійські тези, Дональд Трамп усе ще не задоволений діями Володимира Путіна.