Может ли Трамп досрочно покинуть встречу в случае несерьезности Путина: что говорит Белый дом
- Дональд Трамп заявил, что может определить серьезность намерений Путина за несколько минут личного разговора, но неизвестно, как он будет действовать в случае разочарования.
- Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не предоставила конкретного ответа относительно того, готов ли Трамп оставить встречу с Путиным, если тот окажется несерьезным.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что всего за несколько минут личного разговора с диктатором Владимиром Путиным он сможет понять, имеет ли тот серьезные намерения. Впрочем, неизвестно, как Трамп будет действовать в случае разочарования.
Свое мнение по этому поводу высказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в комментарии журналистам во время недавнего брифинга. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Что говорят в Белом доме?
У пресс-секретаря Белого дома поинтересовались, готов ли Дональд Трамп оставить встречу, если Владимир Путин продемонстрирует, что не настроен серьезно. Впрочем, она не сказала ничего конкретного о такой возможной ситуации.
Я не буду опережать никаких гипотетических предположений,
– заявила она.
Также представитель администрации Трампа воздержалась и от вопросов относительно подробностей последнего телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.
"Я не хочу разглашать частные разговоры. Президент глубоко уважает все стороны, которые участвуют в этом конфликте и пытаются его прекратить", – отметила Кэролайн Левитт в комментарии журналистам.
К слову, Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника писало, что хотя в заявлениях президента Соединенных Штатов иногда звучат пророссийские тезисы, Дональд Трамп ввсе еще не доволен действиями Владимира Путина.