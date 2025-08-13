Более того, позиция американского президента после месяцев эскалации, громких заявлений и изменений в подходах остается крайне размытой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

Что можно ожидать после встречи Трампа и Путина?

Европа обеспокоена отсутствием Владимира Зеленского на предстоящих переговорах на Аляске. В ЕС опасаются, что Дональд Трамп снова заключит поспешные и непродуманные договоренности с любым, кто окажется с ним за одним столом.

Для уменьшения рисков канцлер Германии организовал онлайн-встречу в среду, 13 августа, в которой примут участие ведущие европейские политики, Владимир Зеленский, а также сам Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

The Economist пишет, что цель разговора заключается в том, чтобы заранее согласовать границы, которые европейцы и украинцы считают недопустимыми, и обязать американскую сторону их придерживаться во время предстоящей встречи.

Для Путина сам факт саммита на Аляске это символическая победа и подтверждение статуса России. Он считает войну в Украине прокси-конфликтом с Западом и хочет переговоров о разделе сфер влияния по образцу Ялтинской конференции 1945 года.

В Брюсселе опасаются, что Трамп может заключить с Москвой невыгодную для Киева сделку. Тогда Украине и союзникам придется или принять изменение архитектуры безопасности Европы или отказаться и рисковать потерей поддержки США.

По данным издания, европейские лидеры определили для себя три ключевые задачи перед встречей на Аляске – гарантии безопасности для Украины, сохранение последовательности в переговорах, а также подготовка Трампа к диалогу с Путиным.

Впрочем, президент США дал понять, что сам будет определять, какая сделка является "справедливой", и повторил свою привычную критику Киева, обвиняя Украину во вторжении. Аналитики назвали такую риторику "музыкой для ушей Путина".