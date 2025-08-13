Ба більше, позиція американського президента після місяців ескалації, гучних заяв та змін у підходах залишається вкрай розмитою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

Що можна очікувати після зустрічі Трампа і Путіна?

Європа стурбована відсутністю Володимира Зеленського на майбутніх переговорах на Алясці. У ЄС побоюються, що Дональд Трамп знову укладе поспішні й непродумані домовленості з будь-ким, хто опиниться із ним за одним столом.

Задля зменшення ризиків канцлер Німеччини організував онлайн-зустріч у середу, 13 серпня, у якій візьмуть участь провідні європейські політики, Володимир Зеленський, а також сам Дональд Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс.

The Economist пише, що мета розмови полягає у тому, аби заздалегідь узгодити межі, які європейці й українці вважають неприпустимими, і зобов’язати американську сторону їх дотримуватися під час майбутньої зустрічі.

Для Путіна сам факт саміту на Алясці це символічна перемога та підтвердження статусу Росії. Він вважає війну в Україні проксі-конфліктом із Заходом і хоче переговорів про поділ сфер впливу за зразком Ялтинської конференції 1945 року.

У Брюсселі побоюються, що Трамп може укласти з Москвою невигідну для Києва угоду. Тоді Україні та союзникам доведеться або прийняти зміну архітектури безпеки Європи або відмовитися й ризикувати втратою підтримки США.

За даними видання, європейські лідери визначили для себе три ключові завдання перед зустріччю на Алясці – гарантії безпеки для України, збереження послідовності у переговорах, а також підготовка Трампа до діалогу з Путіним.

Утім, президент США дав зрозуміти, що сам визначатиме, яка угода є "справедливою", і повторив свою звичну критику Києва, звинувачуючи Україну у вторгненні. Аналітики назвали таку риторику "музикою для вух Путіна".