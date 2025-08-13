Свое мнение по этому поводу высказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в комментарии журналистам во время недавнего брифинга. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Что говорят в Белом доме?

У пресс-секретаря Белого дома поинтересовались, готов ли Дональд Трамп оставить встречу, если Владимир Путин продемонстрирует, что не настроен серьезно. Впрочем, она не сказала ничего конкретного о такой возможной ситуации.

Я не буду опережать никаких гипотетических предположений,

– заявила она.

Также представитель администрации Трампа воздержалась и от вопросов относительно подробностей последнего телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Я не хочу разглашать частные разговоры. Президент глубоко уважает все стороны, которые участвуют в этом конфликте и пытаются его прекратить", – отметила Кэролайн Левитт в комментарии журналистам.

К слову, Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника писало, что хотя в заявлениях президента Соединенных Штатов иногда звучат пророссийские тезисы, Дональд Трамп ввсе еще не доволен действиями Владимира Путина.