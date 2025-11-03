Трамп відкинув ідею третього терміну та натякнув на своїх можливих наступників

Дональд Трамп запевнив, що не планує балотуватись на третій термін. Водночас він заявив, що Республіканська партія має "сильну лаву запасних" і позитивно відгукнувся про низку потенційних кандидатів.

Президент США Дональд Трамп у своєму інтерв'ю CBS News заявив, що республіканці мають сильну "лаву запасних", на відміну від демократів. Про це пише 24 Канал.

Чи планує Дональд Трамп балотуватись на третій термін?

Президент США заявив, що не розглядає можливість балотування на третій термін.

За словами Трампа, він отримує численні звернення із закликами брати участь у виборах, проте наразі не бачить для цього жодних підстав. Також Трамп наголосив, що республіканці мають кількох гідних претендентів на його посаду.

Та я навіть не думаю про це. Скажу вам, багато хто хоче, щоб я балотувався. Але різниця між нами й демократами в тому, що у нас дійсно сильна лава запасних,

– сказав він.

Водночас Трамп утримався від озвучення імен потенційних наступників, пояснивши, що "ще занадто рано" для таких дискусій. Однак він позитивно оцінив кількох представників Республіканської партії, яких ЗМІ розглядають, як можливих кандидатів.

"Мені подобається Джей Ді Венс... Марко Рубіо. Мені подобається так багато людей. У нас неймовірна лава запасних", – наголосив Трамп.

Президент США поділився планами на решту свого президентського терміну. За його словами, він прагне зберегти темпи роботи й повторити успіхи останніх місяців. Він висловив сподівання, що наступний рік буде таким же успішним як і попередні – "найкращі дев'ять місяців в історії президентства США". А також додав: "Якщо зможу продовжувати в тому ж дусі, я буду дуже задоволений".

Що відомо про наступників Дональда Трампа?