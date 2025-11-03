Трамп отверг идею третьего срока и намекнул на своих возможных преемников

Дональд Трамп заверил, что не планирует баллотироваться на третий срок. В то же время он заявил, что Республиканская партия имеет "сильную скамейку запасных" и положительно отозвался о ряде потенциальных кандидатов.

Президент США Дональд Трамп в своем интервью CBS News заявил, что республиканцы имеют сильную "скамейку запасных", в отличие от демократов. Об этом пишет 24 Канал.

Планирует ли Дональд Трамп баллотироваться на третий срок?

Президент США заявил, что не рассматривает возможность баллотирования на третий срок.

По словам Трампа, он получает многочисленные обращения с призывами участвовать в выборах, однако пока не видит для этого никаких оснований. Также Трамп отметил, что республиканцы имеют нескольких достойных претендентов на его должность.

Но я даже не думаю об этом. Скажу вам, многие хотят, чтобы я баллотировался. Но разница между нами и демократами в том, что у нас действительно сильная скамейка запасных,

– сказал он.

В то же время Трамп воздержался от озвучивания имен потенциальных преемников, объяснив, что "еще слишком рано" для таких дискуссий. Однако он положительно оценил нескольких представителей Республиканской партии, которых СМИ рассматривают, как возможных кандидатов.

"Мне нравится Джей Ди Вэнс... Марко Рубио. Мне нравится так много людей. У нас невероятная скамейка запасных", – подчеркнул Трамп.

Президент США поделился планами на оставшуюся часть своего президентского срока. По его словам, он стремится сохранить темпы работы и повторить успехи последних месяцев. Он выразил надежду, что следующий год будет таким же успешным как и предыдущие – "лучшие девять месяцев в истории президентства США". А также добавил: "Если смогу продолжать в том же духе, я буду очень доволен".

Что известно о преемниках Дональда Трампа?