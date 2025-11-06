Навроцький поскаржився, що українці нібито недостатньо вдячні Польщі

На днях польський президент завітав до Словаччини, де під час пресконференції прокоментував польсько-українські відносини. Кароль Навроцький заявив про брак вдячності зі сторони сусіда.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Onet. Політик згадав ексгумації на Волині та сільськогосподарську кризу.

Дивіться також Антиукраїнський блок Угорщини, Чехії та Словаччини: для чого це Орбану і як реагувати Україні

Що сказав президент Польщі?

За словами президента, допомога Україні та позиція щодо того, кого Польща підтримує у війні після російського нападу, не звільняє його від необхідності відстоювати інтереси своєї країни на міжнародній арені.

На думку Навроцького, протягом багатьох років деякі кроки Володимира Зеленського та України загалом сигналізували про відсутність вдячності польському народу.

Невирішені польсько-українські питання щодо ексгумації на Волині чи певна криза з сільськогосподарською продукцією, яка заполонила Польщу… Мушу сказати, що вони мені не байдужі,

– наголосив політик.

Окрім того, він усе ж додав, що підтримувати Україну та чітко висловлювати свою позицію щодо Володимира Путіна й Росії можна водночас із "реалізацією ідеї польської держави".

Що раніше заявляв Навроцький?