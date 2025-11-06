Навроцький поскаржився, що українці нібито недостатньо вдячні Польщі
- Навроцький висловив невдоволення браком вдячності з боку України, згадавши Волинь та сільськогосподарську кризу.
- Президент підкреслив, що підтримка України у війні не звільняє його від захисту польських інтересів на міжнародній арені.
На днях польський президент завітав до Словаччини, де під час пресконференції прокоментував польсько-українські відносини. Кароль Навроцький заявив про брак вдячності зі сторони сусіда.
Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Onet. Політик згадав ексгумації на Волині та сільськогосподарську кризу.
Що сказав президент Польщі?
За словами президента, допомога Україні та позиція щодо того, кого Польща підтримує у війні після російського нападу, не звільняє його від необхідності відстоювати інтереси своєї країни на міжнародній арені.
На думку Навроцького, протягом багатьох років деякі кроки Володимира Зеленського та України загалом сигналізували про відсутність вдячності польському народу.
Невирішені польсько-українські питання щодо ексгумації на Волині чи певна криза з сільськогосподарською продукцією, яка заполонила Польщу… Мушу сказати, що вони мені не байдужі,
– наголосив політик.
Окрім того, він усе ж додав, що підтримувати Україну та чітко висловлювати свою позицію щодо Володимира Путіна й Росії можна водночас із "реалізацією ідеї польської держави".
Що раніше заявляв Навроцький?
Нагадаємо, напередодні польський президент уніс до Сейму законопроєкт про заборону "бандеризму", що передбачає до 3 років в'язниці за його публічне пропагування.
Окрім того, Навроцький запропонував збільшити мінімальний термін безперервного проживання в країні для отримання громадянства – з 3 до 10 років.
Також в інтерв'ю польський лідер жартома зізнався, що спілкується із духом маршала Юзефа Пілсудського. Серед основних тем для дискусій з потойбіччям – загроза з боку Росії.