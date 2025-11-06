Укр Рус
Геополитика Европа Украинцы якобы недостаточно благодарны Польше: Навроцкий в очередной раз удивил заявлением
6 ноября, 08:44
2

Навроцкий пожаловался, что украинцы якобы недостаточно благодарны Польше

Анастасия Безейко
Основні тези
  • Навроцкий выразил недовольство недостатком благодарности со стороны Украины, вспомнив Волынь и сельскохозяйственный кризис.
  • Президент подчеркнул, что поддержка Украины в войне не освобождает его от защиты польских интересов на международной арене.

На днях польский президент посетил Словакию, где во время пресс-конференции прокомментировал польско-украинские отношения. Кароль Навроцкий заявил о нехватке благодарности со стороны соседа.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Onet. Политик вспомнил эксгумации на Волыни и сельскохозяйственный кризис.

Что сказал президент Польши?

По словам президента, помощь Украине и позиция относительно того, кого Польша поддерживает в войне после российского нападения, не освобождает его от необходимости отстаивать интересы своей страны на международной арене.

По мнению Навроцкого, в течение многих лет некоторые шаги Владимира Зеленского и Украины в целом сигнализировали об отсутствии благодарности польскому народу.

Нерешенные польско-украинские вопросы по эксгумации на Волыни или определенный кризис с сельскохозяйственной продукцией, которая заполонила Польшу... Должен сказать, что они мне не безразличны,
– подчеркнул политик.

Кроме того, он все же добавил, что поддерживать Украину и четко выражать свою позицию в отношении Владимира Путина и России можно одновременно с "реализацией идеи польского государства".

Что ранее заявлял Навроцкий?

  • Напомним, накануне польский президент внес в Сейм законопроект о запрете "бандеризма", предусматривающий до 3 лет тюрьмы за его публичную пропаганду.

  • Кроме того, Навроцкий предложил увеличить минимальный срок непрерывного проживания в стране для получения гражданства – с 3 до 10 лет.

  • Также в интервью польский лидер в шутку признался, что общается с духом маршала Юзефа Пилсудского. Среди основных тем для дискуссий с потусторонним миром – угроза со стороны России.