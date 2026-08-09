Біля узбережжя Туреччини знайшли підводний дрон, – ЗМІ

Біля чорноморського узбережжя Туреччини виявили підводний безпілотний апарат. Інцидент стався в районі провінції Артвін, неподалік порту Хопа та узбережжя Есенкії.

Про це повідомляє турецьке видання Gazete Vatan.

Що відомо про інцидент?

Після виявлення апарата до району оперативно направили підрозділи берегової охорони. Місцеві служби посилили заходи безпеки, оскільки безпілотник перебував поблизу берегової лінії. Наразі вони продовжують працювати на місці.

Через інцидент у районі також запровадили додаткові заходи безпеки на транспортних шляхах. Зокрема, автомобільну дорогу між районами Кемальпаша та Хопа перекрили в обох напрямках.

Обмеження руху запровадили через близькість підводного апарата до берега та необхідність забезпечити безпеку людей, поки фахівці встановлюють його походження та оцінюють можливу небезпеку.

Турецькі служби наразі не повідомляють, кому належить виявлений підводний безпілотник. Також не встановлено його точні характеристики, призначення та спосіб, у який він опинився біля турецького узбережжя. Усі ці деталі мають стати відомими після завершення розслідування.

Це не перший випадок, коли біля чорноморського узбережжя Туреччини виявляють безпілотний апарат. 1 липня поблизу чорноморського міста Трабзон упав і вибухнув невідомий безпілотник. Тоді також проводили перевірку обставин інциденту та походження апарата.

Новий випадок біля Артвіна привернув особливу увагу через те, що безпілотник виявили безпосередньо поблизу узбережжя та важливих прибережних районів.

Нагадаємо, вранці 8 серпня невідомий безпілотник увійшов у повітряний простір Болгарії та впав на соняшниковому полі неподалік кордону з Румунією. Апарат вибухнув приблизно за 1000 метрів від компресорної станції Трансбалканського газопроводу, однак люди не постраждали, а інфраструктура не була пошкоджена.

Болгарський прем'єр-міністр Румен Радев повідомив, що ані болгарські, ані румунські радари не зафіксували дрон, ймовірно, через його невеликі розміри та політ на низькій висоті. Після вибуху місце події оточили силовики та екстрені служби, а влада вирішила посилити протидію безпілотникам і передислокувати частину сил із кордону з Туреччиною ближче до кордону з Румунією.

Після аналізу уламків болгарська сторона попередньо припустила, що це міг бути український дрон-приманка "Мая". Начальник Генерального штабу Болгарії адмірал Еміл Ефтімов заявив, що апарат міг відхилитися від курсу через вплив засобів радіоелектронної боротьби, і наголосив, що ознак навмисної атаки на Болгарію немає.