Польща закликала НАТО збивати російські ракети над Україною, якщо вони летять у бік кордонів Альянсу. Технічно це можливо зробити за кілька тижнів, проте партнерам бракує політичного рішення.

В ефірі 24 Каналу авіаційний експерт Богдан Долінце зазначив, що концепцію знищення ворожих цілей на випередження пропонували партнерам уже давно.

Що насправді заважає Альянсу

За його словами, з технічного погляду для реалізації такого захисту немає жодних перешкод.

Технічно ми бачимо, що обмежень для такої роботи системи не існує. Тобто є певні адміністративні питання, які необхідно вирішити, але технічно, в принципі, це є достатньо просто і може бути реалізовано за лічені тижні,

– зазначив Богдан Долінце.

Водночас експерт підкреслив, що головним бар'єром залишається відсутність політичного консенсусу. НАТО функціонує як організація колективної безпеки, тому будь-які спільні операції за межами території держав-членів потребують згоди Північноатлантичної ради, де кожна країна має право голосу.

Богдан Долінце пояснив, чому НАТО зволікає зі збиттям російських ракет над Україною: відео

Альтернатива залученню союзників

Також авіаційний експерт наголосив, що потреба просити партнерів про перехоплення відпала б за наявності достатньої кількості зброї в української протиповітряної оборони.

У разі збільшення поставок пускових установок і самих ракет насправді не буде потреби додатково просити країни НАТО збивати ворожі ракети, які рухаються в їхньому напрямку. Буде достатньо власних ресурсів України, але для цього необхідно збільшувати кількість пускових установок і забезпечувати належну кількість ракет-перехоплювачів до них,

– підсумував фахівець.

Наразі ключовим завданням для України є максимізація військової підтримки. Навіть якщо польська ініціатива лише пришвидшить передачу нових систем ППО та боєприпасів до них, це вже стане відчутним позитивним зрушенням.

Раніше в оборонному відомстві Польщі повідомили, що союзники по Альянсу не підтримали ініціативу збивати російські цілі над Україною через побоювання процедурних ускладнень.