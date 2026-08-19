Південна Корея та США скоротили військові навчання після заяви Трампа: що сталося

Південна Корея та США скоротили свої щорічні спільні навчання. Вони розпочалися на початку цього тижня.

Змін також зазнали заплановані польові навчання. Про це повідомили в середу, 19 серпня, південнокорейські військові, пише Yonhap.

Що відомо про навчання США та Південної Кореї

Союзники домовилися скоротити навчання Ulchi Freedom Shield (UFS) до п'ятниці, 21 серпня.

Вони триватимуть майже вдвічі менше, адже мали відбутися з 17 по 27 серпня.

Польові навчання, основна частина навчань, також будуть певною мірою скорочені. Між двома військовими тривають обговорення детальних планів,

– пише видання.

Нагадаємо, що ця заява пролунала після того, як Трамп у своїх соціальних мережах закликав до "суттєвого" скорочення спільних військових навчань Південної Кореї та США, посилаючись на фінансове навантаження та свої добрі стосунки з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Також президент США планує уже цієї осені зустрітися із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.