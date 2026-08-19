Як повідомляє видання The Wall Street Journal, американський лідер прагне відродити дипломатичну ініціативу щодо денуклеаризації КНДР. Джерела зазначають, що переговори можуть відбутися у межах майбутнього візиту до Азії.

Деталі можливої зустрічі Трампа і Кіма

За даними журналістів, Трамп у непублічному порядку обговорював можливість проведення переговорів у листопаді 2026 року. Саме тоді світові лідери зберуться на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у китайському Шеньчжені. Головна мета американського президента – переконати Пхеньян відмовитися від програми створення ядерної зброї.

Трамп і Кім тричі зустрічалися під час першої президентської каденції американського лідера — у 2018 та двічі у 2019. Тоді перемовини щодо денуклеаризації КНДР завершилися без угоди через розбіжності щодо умов демонтажу ядерної інфраструктури Пхеньяна.

Наразі КНДР залишається ключовим союзником Кремля, активно постачаючи Росії озброєння та військових для участі у війні проти України.

Нагадаємо, що Трамп скоротив військові навчання з Південною Кореєю. Американський лідер пояснив рішення своїми "дуже добрими стосунками" з очільником КНДР.