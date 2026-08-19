Как сообщает издание The Wall Street Journal, американский лидер стремится возродить дипломатическую инициативу по денуклеаризации КНДР. Источники отмечают, что переговоры могут состояться в рамках предстоящего визита в Азию.

Детали возможной встречи Трампа и Кима

По данным журналистов, Трамп в непубличном порядке обсуждал возможность проведения переговоров в ноябре 2026 года. Именно тогда мировые лидеры соберутся на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне. Главная цель американского президента – убедить Пхеньян отказаться от программы создания ядерного оружия.

Трамп и Ким трижды встречались во время первого президентского срока американского лидера – в 2018 году и дважды в 2019 году. Тогда переговоры о денуклеаризации КНДР завершились без соглашения из-за разногласий по поводу условий демонтажа ядерной инфраструктуры Пхеньяна.

В настоящее время КНДР остается ключевым союзником Кремля, активно поставляя России вооружение и военных для участия в войне против Украины.

Напомним, что Трамп сократил военные учения с Южной Кореей. Американский лидер объяснил это решение своими "очень хорошими отношениями" с лидером КНДР.