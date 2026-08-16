Військові КНДР перетнули кордон: Південна Корея у відповідь відкрила попереджувальний вогонь

Група військовослужбовців КНДР перетнула сухопутний кордон між двома Кореями. У відповідь південнокорейські військові відкрили попереджувальний вогонь.

Інцидент трапився минулого тижня. Про це повідомляє Yonhap із посиланням на джерела в уряді Південної Кореї.

Що відомо про ескалацію на Корейському півострові?

За словами джерела, кілька військових КНДР перетнули військову демаркаційну лінію на східній ділянці фронту. Південнокорейські військові відкрили попереджувальний вогонь. Після цього північнокорейські військові повернулися на свою територію

Це вперше цього року Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь після того, як військові КНДР перетнули кордон. Раніше цього року таких випадків не фіксували.

Ймовірно, північнокорейські військові патрулювали територію, коли перетнули демаркаційну лінію. Вона проходить через демілітаризовану зону, яка розділяє дві Кореї та залишилася після Корейської війни 1950 – 1953 років.

Згідно з правилами застосування сили, якщо військові КНДР наближаються до демаркаційної лінії, південнокорейська сторона спочатку передає попередження через гучномовці. Якщо вони перетинають кордон, військові відкривають попереджувальний вогонь.

В останні роки випадки короткочасного перетину демаркаційної лінії військовими КНДР фіксували неодноразово.

Північна Корея посилює укріплення на своєму боці кордону після того, як лідер КНДР Кім Чен Ин наприкінці 2023 року назвав відносини між двома Кореями відносинами між "двома ворожими державами". Минулого року військові КНДР 17 разів порушували демаркаційну лінію.

До слова, президент Південної Кореї Лі Чже Мьон закликав КНДР відновити переговори та офіційно завершити війну між двома країнами.

Сеул також готовий обговорити зниження напруженості на кордоні та стримування ядерної програми Пхеньяна. Лі запропонував створити систему безпеки, яка допомогла б запобігати військовим інцидентам у демілітаризованій зоні.

Водночас Північна Корея поки не відреагувала на пропозицію. Раніше Пхеньян відкидав ініціативи Сеула щодо відновлення діалогу.