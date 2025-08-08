Ввечері 8 серпня президент США зробив низку заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, за його словами, в угоді про завершення варто очікувати "обмін" територіями.

Про це повідомляє 24 Канал

Що заявив Трамп про "обмін" територіями?

Президент США відповів на запитання репортера, чи доведеться Україні віддати територію.

Ну, ви дивитеся на територію, за яку воювали три з половиною роки, знаєте, багато росіян загинуло. Багато українців загинуло. Тож ми розглядаємо це. Але ми прагнемо повернути частину території, а частину – обміняти,

– заявив Трамп.

Також наголосив, що це дуже складно. Водночас додав, що начебто "частину території повернуть, частину – отримають, частину – обміняють".

Буде певний обмін територіями "на благо",

– додав президент США.

Окрім того, американський лідер заявив, що Володимир Зеленський має бути готовим "підписати щось", щоб закінчити війну.