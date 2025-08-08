Вечером 8 августа президент США сделал ряд заявлений по поводу войны России против Украины. В частности, по его словам, в соглашении о завершении следует ожидать "обмен" территориями.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Что заявил Трамп об "обмене" территориями?

Президент США ответил на вопрос репортера, придется ли Украине отдать территорию.

Ну, вы смотрите на территорию, за которую воевали три с половиной года, знаете, много русских погибло. Много украинцев погибло. Поэтому мы рассматриваем это. Но мы стремимся вернуть часть территории, а часть – обменять,

– заявил Трамп.

Также подчеркнул, что это очень сложно. В то же время добавил, что будто бы "часть территории вернут, часть – получат, часть – обменяют".

Будет определенный обмен территориями "на благо",

– добавил президент США.

Кроме того, американский лидер заявил, что Владимир Зеленский должен быть готовым "подписать что-то", чтобы закончить войну.

К слову, Трамп также сказал, что сначала США проведут встречу с Россией.