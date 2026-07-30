Ходять у зрадниках, – дипломат пояснив, з чим пов'язані істеричні погрози Ірану в бік України

Після повідомлень про ураження іранського судна Тегеран почав вимагати від України компенсації, а окремі посадовці заговорили про можливу відповідь балістичною ракетою. Напругу вдалося знизити дипломатичним шляхом, однак різкі заяви іранської сторони викликали запитання щодо того, наскільки реальною була загроза.

Історик, політик та дипломат Роман Безсмертний в ефірі 24 Каналу пояснив, що ці погрози не свідчать про підготовку реального удару по Україні. За його словами, вони пов'язані з внутрішньою боротьбою в Ірані та спробами окремих представників влади виправдатися перед прихильниками жорсткого курсу.

Погрози лунали не від військового керівництва

Після заяв про можливу відповідь Україні міністр закордонних справ Андрій Сибіга зв'язався з іранською стороною. Погрози при цьому лунали від міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі, який не контролює ракетні сили країни, адже ними керує Корпус вартових Ісламської революції.

Якби це сказав командувач КВІР або ракетних військ КВІР, тоді можна було б про щось думати. А це лише наводять шум,

– наголосив дипломат.

До гучної риторики долучалися й окремі представники парламенту, хоча світська влада не має безпосереднього стосунку до планування ракетних операцій. Рішення про застосування такого озброєння ухвалюють зовсім інші структури.

Ніяких наслідків з погляду планування обстрілу не було, немає і не буде,

– заявив Безсмертний.

Реальною підставою для занепокоєння могли б стати заяви командування КВІР або його ракетних військ. Погрози з боку Аракчі та представників парламенту не супроводжувалися відповідними сигналами від іранського військового керівництва.

Іранських посадовців записали у зрадники

Аракчі, президент Ірану Масуд Пезешкіан і голова парламенту брали участь у контактах зі Сполученими Штатами, які попередньо координували з верховним керівництвом країни. Проте після цього саме представників світської влади почали звинувачувати у надмірній близькості до Дональда Трампа.

Аятола залишився поза підозрою, а цих трьох записали у зрадники,

– зазначив Безсмертний.

Під час похоронної церемонії на адресу посадовців лунали образи, а в їхній бік кидали каміння. На публічних заходах прихильники жорсткого курсу також погрожували тим, хто погодиться підписувати неприйнятні для них домовленості із Заходом.

Вони зараз ходять у зрадниках і будуть зі штанів вискакувати, щоб відновити свій статус,

– пояснив дипломат.

Пезешкіан навіть намагався піти у відставку, однак Алі Хаменеї не погодився її прийняти. Аракчі, президент і голова парламенту залишилися політиками, на яких можна перекласти відповідальність за контакти з Вашингтоном, а погрози Україні стали для них одним зі способів продемонструвати свою жорсткість.

Між Іраном і Росією курсують судна зі зброєю

Іранські погрози пролунали на тлі руху кораблів між портами Ірану та Росії. Українське керівництво обрало дипломатичний шлях урегулювання ситуації, хоча інші держави за подібних обставин могли б узагалі заблокувати такі перевезення.

Інші вчинили б інакше – взагалі не дали б можливості кораблям ходити з портів Ірану до портів Росії,

– зауважив Безсмертний.

Цими маршрутами може відбуватися обмін різними видами озброєння, причому постачання йдуть не лише з Ірану до Росії. Москва також передає Тегерану військову продукцію, необхідну іранському режиму.

Насправді між Іраном і Росією триває двостороння торгівля зброєю,

– наголосив дипломат.

Безсмертний припустив, що Володимир Зеленський міг привезти докази такої співпраці до Сполучених Штатів. Ці матеріали могли стосуватися як руху суден між портами двох країн, так і озброєння, яке Росія та Іран передають одне одному.