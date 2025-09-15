Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський запропонував перехоплювати російські дрони та ракети в повітряному просторі України. Втім, реалізація такої ініціативи може супроводжуватися певними труднощами.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу зауважив, що ця пропозиція може зіткнутися з проблемою. Зокрема, польські літаки, які перебуватимуть у повітряному просторі України, зможуть лише виявляти "Шахеди" та передавати їхні координати.

Як Росія може інтерпретувати таку ініціативу?

Далі цю інформацію мають використовувати Сили оборони України та оператори ППО.

От поки він літає там, у Польщі, – це нічого. От як тільки він починає залітати, і хоч він виконує функції не нападу на Росію, а якщо це винищувач, то він виконує функцію захисту України, – то це все одно може бути інтерпретовано як участь у військових діях,

– сказав Костянтин Криволап.

Він додав, що Дмитро Пєсков уже заявив, що нібито НАТО наразі бере участь у війні проти Росії.

Авіаексперт також наголосив, що заява від Польщі має політичний характер – вона демонструє спроможність ухвалювати рішення, а також здатність НАТО реагувати на загрози. Водночас слід пам'ятати, що НАТО – це передусім оборонний Альянс.

Він підсумував, що наступним кроком могло б стати введення військ НАТО на територію України. Якщо війська заходять або розміщуються тут – літаки, засоби РЕБ, радіолокаційні станції чи інше – це вже свідчитиме про те, що держава, яка ввела свої війська, фактично бере участь у конфлікті.

