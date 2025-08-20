Представники уряду Польщі та адміністрації президента Кароля Навроцького посварились через відсутність представників країни на зустрічі між Дональдом Трампом, лідерами ЄС та Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Речник президента Рафал Лешкевич пояснив таку відсутність підготовкою візиту до США, який відбудеться вже 3 вересня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polska Agencja Prasowa, Gazeta Wyborcza та TVN24.

Що відомо про конфлікт?

Президент Польщі стверджує, що сам Зеленський запрошував лідерів Європи до Вашингтона. Тож представники праворадикальної партії Конфедерація звинуватили Україну у тому, що представників Польщі "не запросили".

Своєю чергою членкиня Європейського парламенту від Конфедерації Єва Заянчковська-Гернік заявила, що під час зустрічі український президент Володимир Зеленський не порушив питання відсутності Польщі.

Ми також знову переживаємо практичну реальність вдячності України, яка давно б зруйнувалась без допомоги Польщі. Президент Зеленський навіть не обмовився про нашу присутність, просто взяв за руку Урсулу фон дер Ляєн, і це все, що ми від нього бачили,

– написала вона.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, відповідаючи Навроцькому, сказав, що запрошення на зустрічі у Вашингтоні надходить від президента США, з яким у Польщі є хороші відносини, зокрема, через MAGA.

Керівник польського зовнішньодипломатичного відомства закликав використовувати ці відносини на благо Польщі та Європи.

За словами керівника офісу міжнародної політики в адміністрації президента Польщі Марчіна Пшидаша, під час обговорення участі Польщі у саміті 18 серпня, Сікорський заявив Зеленському, що Польща "не готова брати участь".

Речник уряду Адам Шлапка пояснив, що Польщу на таких зустрічах представляє президент. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск додав, що Навроцькому "треба дати більше часу для того, щоб зрозуміти міжнародну політику".

Що відомо про зустріч у Вашингтоні?