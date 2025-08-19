Однак лідери залишаються у Білому домі. Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву прес-секретаря президента України Сергія Никифорова виданню "РБК– Україна".
Чому лідери залишаються в Білому домі після переговорів?
Близько опівночі в ЗМІ повідомили, що зустріч Зеленського і Трампа з європейськими лідерами завершилася, проте є нюанс.
Прессекретар Зеленського повідомив журналістам, що зустріч завершилася. Однак, як він вказав, лідери залишаються у Білому домі для продовження переговорів, можливо, у іншому форматі.
Що відомо про зустріч у Вашингтоні 18 серпня?
- В понеділок, 18 серпня, у Білому домі відбулися переговори Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.
- Опісля відбулася багатостороння зустріч за участі Дональда Трампа, Володимира Зеленського і низки лідерів європейських країн.
- Головною темою дискусій було – бачення мирного врегулювання війни в Україні.